Названо новое неожиданное последствие пандемии коронавируса
Отмечается, что с этой проблемой столкнулись во многих европейских столицах.
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Острый глобальный кризис возник на рынке жилья из-за последствий пандемии коронавируса. Взлетевшие цены на недвижимость вынуждают людей по всему миру отказываться от мечты о приобретении собственного жилья, сообщает агентство Bloomberg.
По словам автора Алана Кроуфорда, темпы строительства нового жилья упали, семьи стали меньше тратить и перестали выставлять свои дома на продажу. Во многих странах появилась угроза появления "пузыря" на рынке недвижимости. Мэр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что проблема с жильём наблюдается во многих европейских столицах.
"Мы наблюдаем, как много людей вынуждены покидать жильё, потому что они не могут позволить себе его стоимость. Это коснулось Берлина, Лондона, Парижа и Рима", — негодует Мюллер.
Ранее Лайф разбирался, какие квартиры станут дешевле, а какие подорожают с 1 октября после переворота на рынке недвижимости.
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