Названо новое неожиданное последствие пандемии коронавируса

Острый глобальный кризис возник на рынке жилья из-за последствий пандемии коронавируса. Взлетевшие цены на недвижимость вынуждают людей по всему миру отказываться от мечты о приобретении собственного жилья, сообщает агентство Bloomberg.

По словам автора Алана Кроуфорда, темпы строительства нового жилья упали, семьи стали меньше тратить и перестали выставлять свои дома на продажу. Во многих странах появилась угроза появления "пузыря" на рынке недвижимости. Мэр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что проблема с жильём наблюдается во многих европейских столицах.