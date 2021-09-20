"Мальчик заигрался": Клинический психолог увидела в поведении стрелка из Перми подражание героям кино или игр
По словам специалиста, злоумышленник давно готовился к нападению, однако он ждал, пока ему исполнится 18 лет, чтобы легально получить оружие.
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Клинический психолог Ирина Коржаева проанализировала поведение студента, устроившего стрельбу в Пермском университете, и предположила, что он готовился к атаке давно и просто ждал своего совершеннолетия.
Как объяснила Лайфу Коржаева, парень, скорее всего, давно увлёкся оружием, а по достижении 18 лет сразу занялся документами на приобретение огнестрельного. Психолог предполагает, что стрелок хотел пойти в армию, так как видел там применение себе, чего не скажешь об обычной жизни.
Также на видео, где вооружённый подросток направляется к университету, психолог отметила "походку крутого парня" — скорее всего, он считал себя похожим на героя какого-то фильма или игры.
"Судя по его внешнему виду, он играл какого-то героя из фильма или игры. Мальчик заигрался", — заключила Коржаева.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако всё же жертв избежать не удалось. По данным Лайфа, погибло девять человек, Минздрав РФ же говорит о шести. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, сейчас он находится на ИВЛ.
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