Клинический психолог Ирина Коржаева проанализировала поведение студента, устроившего стрельбу в Пермском университете, и предположила, что он готовился к атаке давно и просто ждал своего совершеннолетия.

Как объяснила Лайфу Коржаева, парень, скорее всего, давно увлёкся оружием, а по достижении 18 лет сразу занялся документами на приобретение огнестрельного. Психолог предполагает, что стрелок хотел пойти в армию, так как видел там применение себе, чего не скажешь об обычной жизни.

Также на видео, где вооружённый подросток направляется к университету, психолог отметила "походку крутого парня" — скорее всего, он считал себя похожим на героя какого-то фильма или игры.