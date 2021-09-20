Путин отложил встречу с Памфиловой из-за трагедии в Перми

Президент РФ Владимир Путин отложил запланированную встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой из-за событий, которые произошли сегодня утром в Пермском государственном университете. Об этом журналистам сообщила сама глава ЦИК.

"У меня должна была пройти встреча с президентом, но в связи с рядом трагических происшествий в регионах, вы знаете, что произошло в Пермском крае, график президента изменился. Поэтому встреча состоится буквально через полчаса", — сказала она.