Путин отложил встречу с Памфиловой из-за трагедии в Перми
Глава государства должен был обсудить с главой ЦИК результаты прошедших выборов.
Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Президент РФ Владимир Путин отложил запланированную встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой из-за событий, которые произошли сегодня утром в Пермском государственном университете. Об этом журналистам сообщила сама глава ЦИК.
"У меня должна была пройти встреча с президентом, но в связи с рядом трагических происшествий в регионах, вы знаете, что произошло в Пермском крае, график президента изменился. Поэтому встреча состоится буквально через полчаса", — сказала она.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл в здание около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Как уточнили в Минздраве, в результате нападения погибло шесть человек, однако, по данным Лайфа, погибших может быть девять.
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