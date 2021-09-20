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В России подведены итоги губернаторских выборов

В этом году избирались главы Чечни, Тувы, Мордовии, Тульской, Тверской, Ульяновской, Белгородской, Пензенской областей и Хабаровского края.

20 сентября, 12:57
<p>Фото © ТАСС / Максим Стулов</p>

Фото © ТАСС / Максим Стулов

ЦИК РФ озвучила итоги губернаторских выборов в российских регионах. В большинстве случаев победу одержали кандидаты от "Единой России".

Так, в Чечне победил Рамзан Кадыров (ЕР), набрав 99,7% голосов.

Главой Тувы станет Владислав Ховалыг (ЕР) — 86,8% голосов.

В Тульской области 83,9% набрал Алексей Дюмин (самовыдвиженец).

В Ульяновской области победителем стал Алексей Русских (КПРФ) с 83,2%.

Белгородскую область возглавит Вячеслав Гладков (ЕР), он набрал 78,8%.

Главой Мордовии станет Артём Здунов (ЕР) с результатом в 78,3%.

В Пензенской области 72,4% набрал Олег Мельниченко (ЕР).

В Хабаровском крае Михаил Дегтярёв (ЛДПР) набрал 56,8%.

Тверскую область возглавит Игорь Руденя (ЕР), он получил 52,3%.

Памфилова объявила выборы в России состоявшимися

Памфилова объявила выборы в России состоявшимися

Ранее сообщалось, что после обработки 99% протоколов "Единая Россия" набрала 49% голосов на выборах в Госдуму. КПРФ получает ровно 19% голосов, ЛДПР — 7,49%, "Справедливая Россия — За правду" — 7,42%. Партия "Новые люди" замыкает пятёрку проходящих в нижнюю палату парламента с 5,35% голосов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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