В России подведены итоги губернаторских выборов
В этом году избирались главы Чечни, Тувы, Мордовии, Тульской, Тверской, Ульяновской, Белгородской, Пензенской областей и Хабаровского края.
Фото © ТАСС / Максим Стулов
ЦИК РФ озвучила итоги губернаторских выборов в российских регионах. В большинстве случаев победу одержали кандидаты от "Единой России".
Так, в Чечне победил Рамзан Кадыров (ЕР), набрав 99,7% голосов.
Главой Тувы станет Владислав Ховалыг (ЕР) — 86,8% голосов.
В Тульской области 83,9% набрал Алексей Дюмин (самовыдвиженец).
В Ульяновской области победителем стал Алексей Русских (КПРФ) с 83,2%.
Белгородскую область возглавит Вячеслав Гладков (ЕР), он набрал 78,8%.
Главой Мордовии станет Артём Здунов (ЕР) с результатом в 78,3%.
В Пензенской области 72,4% набрал Олег Мельниченко (ЕР).
В Хабаровском крае Михаил Дегтярёв (ЛДПР) набрал 56,8%.
Тверскую область возглавит Игорь Руденя (ЕР), он получил 52,3%.
Ранее сообщалось, что после обработки 99% протоколов "Единая Россия" набрала 49% голосов на выборах в Госдуму. КПРФ получает ровно 19% голосов, ЛДПР — 7,49%, "Справедливая Россия — За правду" — 7,42%. Партия "Новые люди" замыкает пятёрку проходящих в нижнюю палату парламента с 5,35% голосов.
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