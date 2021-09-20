В России подведены итоги губернаторских выборов

ЦИК РФ озвучила итоги губернаторских выборов в российских регионах. В большинстве случаев победу одержали кандидаты от "Единой России".

В Ульяновской области победителем стал Алексей Русских (КПРФ) с 83,2%.

Ранее сообщалось, что после обработки 99% протоколов "Единая Россия" набрала 49% голосов на выборах в Госдуму. КПРФ получает ровно 19% голосов, ЛДПР — 7,49%, "Справедливая Россия — За правду" — 7,42%. Партия "Новые люди" замыкает пятёрку проходящих в нижнюю палату парламента с 5,35% голосов.