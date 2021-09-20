Адвокат уточнил, в чём обвиняют задержанного по делу о госизмене учёного Голубкина

Арестованный по подозрению в госизмене профессор Московского физико-технического института (МФТИ) Валерий Голубкин обвиняется в передаче отчётов по работе координатору проекта гиперзвукового лайнера Hexafly-Int Йохану Стиланту. Об этом ТАСС рассказал адвокат учёного Иван Павлов.

"По версии следствия, в ноябре 2018 года по указанию своего начальника Голубкин передал координатору проекта Hexafly-Int Йохану Стиланту (ESA-ESTEC) отчёты о проделанной работе. Сам он не занимался сбором информации для этих отчётов, а лишь помогал оформлять их. Защита считает, что вины Голубкина в передаче отчётов нет, поскольку он действовал, выполняя распоряжение своего непосредственного руководителя. Сведения в отчётах касались только Hexafly-Int", — сказал адвокат.

Упоминаемое в деле заключение о наличии гостайны в переданных на анализ материалах было сделано летом 2020 года за несколько месяцев до ареста коллеги и соавтора научной статьи Голубкина о сверхзвуковых скоростях — Анатолия Губанова. Сторона защиты сотрудника МФТИ не видела оригинального текста документа за авторством специалистов из "Роскосмоса", Государственного ракетного центра имени В.П. Макеева и Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. Адвокат настаивает на отсутствии состава преступления. Вину Голубкин не признал.