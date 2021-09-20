В Москве объяснили задержку в объявлении итогов онлайн-голосования

Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве не были озвучены к 12:00 из-за того, что пришлось несколько раз перепроверить данные, объяснил глава столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, такая необходимость была связана с функцией отложенного голосования, которую предоставили только москвичам. Лысенко подчеркнул, что "качество в данном случае важнее скорости, чтобы быть уверенным, что всё правильно посчитано".

"К утру всё было пересчитано несколько раз на всякий случай в связи с тем, что у нас, в отличие от всей страны, была уникальная функция для людей — отложенное голосование. Это создало новые особенности в реализации блокчейна, который реализует для нас "Лаборатория Касперского", — пояснил глава ДИТ в беседе с РБК.

Он также добавил, что специалисты компании быстро расшифровали данные бюллетеней, но были вынуждены провести "многоракурсные и многовекторные проверки корректности цепочек" и убедиться, что учтён именно последний голос из внесённых.