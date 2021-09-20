Суд отменил решение об УДО убившего жену-модель фотографа Лошагина

Суд отменил решение об УДО убившего жену фотографа Лошагина. Видео © LIFE

Свердловский областной суд отменил решение Чкаловского районного суда об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, осуждённого за убийство своей жены.

"Суд постановил постановление Чкаловского районного суда города Екатеринбурга от 3 августа 2021 года в отношении Лошагина Дмитрия Александровича отменить. Дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд первой инстанции в ином составе суда", — постановил судья.

Мать убитой Светлана Рябова сказала Лайфу, что согласна с новым решением суда. По её мнению, Лошагин не исправился и, скорее всего, уже не исправится. Адвокат осуждённого Сергей Лашин с женщиной не согласен.

"Имелись основания для того, чтобы Лошагина Дмитрия Александровича освободить условно-досрочно. На одной чаше весов — единожды не поздоровался в течение семи лет, а на второй чаше весов — бесконечное перечисление всего остального. Это и положительные характеристики, и 18 поощрений, и исключительно хорошее отношение к труду и получению профессии, и так далее", — считает юрист.

Согласно решению суда, Лошагин остаётся в колонии. Ему осталось отбыть чуть более двух лет и четырёх месяцев.