Суд отменил решение об УДО убившего жену-модель фотографа Лошагина
Мать погибшей Светлана Рябова считает, что осуждённый не исправился и, скорее всего, уже не исправится.
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Суд отменил решение об УДО убившего жену фотографа Лошагина. Видео © LIFE
Свердловский областной суд отменил решение Чкаловского районного суда об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, осуждённого за убийство своей жены.
"Суд постановил постановление Чкаловского районного суда города Екатеринбурга от 3 августа 2021 года в отношении Лошагина Дмитрия Александровича отменить. Дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд первой инстанции в ином составе суда", — постановил судья.
Мать убитой Светлана Рябова сказала Лайфу, что согласна с новым решением суда. По её мнению, Лошагин не исправился и, скорее всего, уже не исправится. Адвокат осуждённого Сергей Лашин с женщиной не согласен.
"Имелись основания для того, чтобы Лошагина Дмитрия Александровича освободить условно-досрочно. На одной чаше весов — единожды не поздоровался в течение семи лет, а на второй чаше весов — бесконечное перечисление всего остального. Это и положительные характеристики, и 18 поощрений, и исключительно хорошее отношение к труду и получению профессии, и так далее", — считает юрист.
Согласно решению суда, Лошагин остаётся в колонии. Ему осталось отбыть чуть более двух лет и четырёх месяцев.
Напомним, трагедия произошла в августе 2013 года. Дмитрий ударил жену Юлию и во время потасовки свернул ей шею. Позже он вывез тело в лес и попытался его сжечь. Два дня спустя полицейские нашли обгоревшие останки неизвестной женщины. Экспертиза ДНК подтвердила, что это и есть Юлия Лошагина. По итогам первого судебного процесса фотограф, не признавший вины, отказавшийся давать показания и проходить проверку на полиграфе, был оправдан. Позднее приговор был отменён. В 2015 году Лошагину за убийство жены-модели дали десять лет, позднее смягчив срок заключения на два месяца.
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