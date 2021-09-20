Студент, устроивший стрельбу в Пермском государственном университете сегодня утром, оставил записку, в которой попросил позаботиться о коте, если с его мамой что-нибудь случится. Лайф публикует её текст.

"Если с моей матерью что-либо произойдёт, передайте моего кота родственникам. Кот уж тут точно ни при чём", — говорится в записке.

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл в здание около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По уточнённым данным Минздрава РФ, в результате нападения погибло шесть человек. Стрелка обезвредил прибывший на место сотрудник ДПС, который ранил нападавшего ответным огнём. Сейчас студент находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.