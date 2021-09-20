Собянин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Перми

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, а также родным и близким погибших в результате стрельбы в пермском университете. Телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.

"Потрясён вооружённым нападением на Пермский государственный университет, в результате которого погибли люди. В этот трудный час Москва с вами, разделяя боль и страдания жителей края. Прошу передать искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении.

Также слова сочувствия всему российскому народу и президенту РФ Владимиру Путину выразил президент Израиля Ицхак Герцог.