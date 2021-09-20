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Собянин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Перми

Градоначальник отметил, что столица разделяет боль и страдания жителей края.

20 сентября, 13:53
<p>Фото © <a href="https://www.mos.ru/mayor/biography/?utm_source=search&utm_term=suggest" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Москвы</a></p>

Фото © Правительство Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, а также родным и близким погибших в результате стрельбы в пермском университете. Телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.

"Потрясён вооружённым нападением на Пермский государственный университет, в результате которого погибли люди. В этот трудный час Москва с вами, разделяя боль и страдания жителей края. Прошу передать искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", говорится в сообщении.

Также слова сочувствия всему российскому народу и президенту РФ Владимиру Путину выразил президент Израиля Ицхак Герцог.

"Глубоко потрясён и опечален массовым убийством, совершённым в пермском университете в России. Мои помыслы — с ранеными, уцелевшими, семьями невинных жертв", — написал он в своём твиттере.

Мизантроп и призывник-отказник: Почему студент устроил стрельбу в пермском университете

Мизантроп и призывник-отказник: Почему студент устроил стрельбу в пермском университете

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако всё же жертв избежать не удалось. По данным Лайфа, погибло девять человек, Минздрав РФ же говорит о шести. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, сейчас он находится на ИВЛ.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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