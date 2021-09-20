Собянин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Перми
Градоначальник отметил, что столица разделяет боль и страдания жителей края.
Фото © Правительство Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, а также родным и близким погибших в результате стрельбы в пермском университете. Телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.
"Потрясён вооружённым нападением на Пермский государственный университет, в результате которого погибли люди. В этот трудный час Москва с вами, разделяя боль и страдания жителей края. Прошу передать искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении.
Также слова сочувствия всему российскому народу и президенту РФ Владимиру Путину выразил президент Израиля Ицхак Герцог.
"Глубоко потрясён и опечален массовым убийством, совершённым в пермском университете в России. Мои помыслы — с ранеными, уцелевшими, семьями невинных жертв", — написал он в своём твиттере.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако всё же жертв избежать не удалось. По данным Лайфа, погибло девять человек, Минздрав РФ же говорит о шести. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, сейчас он находится на ИВЛ.
Комментариев: 0