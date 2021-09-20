Мизантроп и призывник-отказник: Почему студент устроил стрельбу в пермском университете Следователи выясняют, почему 18-летний Тимур Бекмансуров отправился убивать людей в родной университет. Шесть человек погибли, 12 — ранены. 20 сентября, 13:10 Коллаж © LIFE. Фото © LIFE SHOT, Shutterstock

Сегодня в районе 10 часов утра в Пермском государственном национально-исследовательском университете (ПГНИУ) произошла трагедия: студент Тимур Бекмансуров с ружьём Huglu Atrox и в шлеме вошёл в здание и первым же выстрелом убил охранника, который пытался его остановить. В это время в холле было много людей. Убийца перепрыгнул через турникет и начал стрелять по разбегающимся в разные стороны студентам. Как стрелок с ружьём шёл перед восьмым корпусом мимо фонтана "Одуванчик", удалось снять студентам из окна аудитории.

После начала стрельбы администрация ПГНИУ оперативно опубликовала на университетском сайте и в чатах обращение к студентам:

Видео © t.me/LShot

— Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно.

Студенты так и поступили. Кто-то заперся в аудиториях, другие стали выпрыгивать из окон. По сообщению очевидцев, тревога в здании университета не сработала, громкая связь также была отключена. Однако позже выяснилось, что сразу после первых выстрелов кто-то успел нажать тревожную кнопку, благодаря чему полицейские приехали быстро. Убийца стрелял по всем, кого видел, а также по дверям. Судя по повреждениям, патроны 12-го калибра были с картечью. По данным Следственного комитета РФ, шесть человек были убиты, двенадцать — госпитализированы, из них трое в тяжёлом состоянии.

Первыми на сигнал о тревоге отреагировали сотрудники ДПС, которые неподалёку оформляли ДТП, — старший лейтенант Владимир Макаров организовал эвакуацию студентов и преподавателей, а младший лейтенант полиции Константин Калинин вошёл в главный корпус. Он увидел, как молодой человек с ружьём спускается по лестнице. Полицейский потребовал, чтобы тот бросил оружие, но он первым выстрелил в него. В ответ Калинин применил табельное оружие, ранив молодого человека. Отбросив от него ружьё и нож, полицейский оказал ему первую помощь. Прибывшие врачи увезли студента в реанимацию. Сейчас он на ИВЛ, медики борются за его жизнь.

Фото © LIFE SHOT

Охраной здания университета занималась ЧОО "Арсенал-Регион". В 2020 году организация отразила в отчётности выручку в 39,2 млн рублей, что на 3,5 млн больше, чем годом ранее. Несмотря на прибыль, в пандемию фирма сократила сотрудников с 22 до семи человек. Эта компания, как и несколько других, принадлежит семье Вадима Копылёва.

"Я иду убивать"

Непосредственно перед нападением Бекмансуров опубликовал на своей странице в соцсетях пост, где объяснил своё поведение ненавистью к людям и себе. Он детально описал — "чтобы упростить работу следствию" — как получил лицензию, проходил психиатра, купил оружие, тренировался и спланировал нападение. Как выяснилось, на подготовку ушло полгода. По данным Лайфа, чтобы не вызвать подозрений, Бекмансуров покупал боеприпасы и оружие в несколько заходов: 6 мая приобрёл ружьё Huglu Artox Tactic Pump Synt за 20 тыс. рублей, 17 июня и 19 июля — по 45 патронов, 27 августа — 105 патронов.

Видео из магазина, где пермский стрелок покупал патроны. Видео © LIFE

Согласно собственным признаниям, изначально Бекмансуров собирался устроить атаку на свою бывшую школу, но университет подошёл лучше из-за большого количества корпусов — изучить проходы в здание ему помогло приложение с детальным планом территории университета.

Первоначально была версия, что Бекмансуров пришёл в университет не один. Возможно, у него были сообщники — студенты якобы слышали выстрелы из разных мест вуза. Однако впоследствии эта информация не подтвердилась. Экстренные службы и оперативники сейчас работают в квартире Бекмансурова.

Следователи пытаются выяснить причины, по которым он отправился убивать людей. По предварительным данным, когда он ещё учился в школе, то неоднократно обещал устроить расправу над теми, кто его обижал. Одноклассники говорят, что так он реагировал на плохие оценки. Следователи проверяют эту информацию. Однокурсники по университету характеризуют Бекмансурова как тихого и нелюдимого человека, увлекающегося книгами о войнах и оружии. Он ничем не выделялся из числа других студентов. Молодой человек учился на юридическом факультете ПГНИУ по специальности "Судебный эксперт". Весной этого года он расстался со своей девушкой.

Тимур Бекмансуров. Фото © LIFE SHOT

По одной из версий, Бекмансуров мог сорваться после того, как районный военкомат якобы снял его с призыва в армию по состоянию здоровья. А он очень хотел служить.

Как выяснилось, мать Бекмансурова работает бухгалтером, а отец — военный. Он служит по контракту в Самарской области. По её словам, накануне вечером сын вёл себя как обычно — читал военные исторические книги. Ничего в его поведении не вызвало беспокойства или подозрений. Утром мать поехала на работу, а он — на занятия.

В первую очередь следователи назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая должна будет ответить на вопрос, в каком состоянии в последнее время находился Бекмансуров, отдавал ли он отчёт своим действиям, употреблял ли наркотики или психотропные вещества. Следователи выясняют все обстоятельства получения студентом лицензии на оружие: где и как он проходил медицинскую комиссию, действительно ли был у психиатра и нарколога, насколько результаты обследования соответствовали действительности. Если выяснится, что врачи выдали справку неправомерно, против них может быть возбуждено уголовное дело.

Фото © t.me/LShot

На вопросы следствия будет также отвечать и местный участковый. В первую очередь он должен был навестить квартиру Бекмансурова и выяснить, как тот хранит дома ружьё. По закону оружие должно находиться в специальном металлическом шкафу, чтобы никто из посторонних не получил к нему доступ.

Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент в Перми. 15 января 2018 года подростки с ножами тяжело ранили учителя и учеников младших классов школы № 127. 16-летний Лев Биджаков и его друг Александр напали на них якобы из-за оскорбления в социальных сетях. Ранения тогда получили 15 человек — за жизнь двоих подростков и учителя боролись врачи.

Авторы Станислав Сенькин