Боевик с пулей в голове: Откуда у воронежского стрелка арсенал на целый отряд В Воронежской области задержан Виктор Мирской, подозреваемый в жестоком убийстве семьи фермеров и нападении на отделение полиции. Он дал бой оперативникам и был ранен в голову. Кто он такой? 17 сентября, 13:49 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, LIFE SHOT

Подозреваемый в тройном убийстве, в том числе пятилетнего ребёнка, и нападении на полицейский участок в Воронежской области был задержан сегодня в полях Подгоренского района. Это юго-запад Воронежской области. Его "Ниву" с логотипом "Эконива" заметили возле села Студенок. Силовики были готовы к тому, что преступник вооружён и просто так не сдастся. 54-летний Виктор Мирской оказал при задержании активное сопротивление и был ранен пулей в голову. Он находится в больнице под охраной оперативников.

Фото © LIFE SHOT

Как выяснилось, Мирской основательно подготовился к встрече с силовиками: на "Ниве" стояли поддельные номерные знаки, а в салоне находился целый арсенал: карабины "Сайга" и "Тигр", ручная штурмовая граната РШГ, патроны 12-го калибра и 7,62 мм, полтора десятка магазинов к оружию, семь гранат Ф-1, гранаты РГД осколочные. Этого бы хватило, чтобы пару часов вести полноценный бой. Силовикам предстоит выяснить, откуда у него столько боеприпасов.





В четверг вечером СОБР навестил дом Мирского в Волчанском. Оказалось, что большинство комнат были заминированы: виднелись самодельные детонаторы, везде путались провода, некоторые были подведены к баллону с газом. Как будто хозяин помещения вёл партизанскую войну и хотел отправить на тот свет как можно больше силовиков. В доме до сих пор работают сапёры.

На тропе войны

Мирской натворил дел в четверг. Вчера Интернет облетели шокирующие кадры: мужчина в полной боевой экипировке, напоминающей амуницию спецназа, взрывает входную дверь в здание ОВД Лискинского района Воронежской области. От мощного взрыва пострадал 26-летний сотрудник взвода патрульно-постовой службы, получивший лёгкое осколочное ранение ноги.

Момент нападения на полицейский участок в Воронежской области. Видео © LIFE

Подорвав дверь ОВД, преступник в экипировке спокойно сел в свою "Ниву" с логотипом местного сельхозпредприятия "Экониваагро" и укатил в неизвестном направлении. После взрыва по всей Воронежской области ввели усиленную охрану школ, в некоторых отделах ОВД объявили план "Крепость". Также по требованию правоохранителей в области закрылись оружейные магазины.

Как выяснилось, это было не единственное преступление Мирского. Утром 15 августа, примерно за сутки до нападения на полицейский участок, от молочника села Волчанское Каменского района поступило сообщение, что жестоко убита семья Ибрагимовых. Мать, сын и пятилетний внук были найдены в лужах крови от огнестрельных ран. Сыщики сразу связали два этих преступления и очертили круг подозреваемых. Сегодня утром окончательно стало понятно, что и взрыв в отделе, и убийство семьи — дело рук соседа Ибрагимовых Виктора Мирского.

Кто такой Виктор Мирской

Фото © Shutterstock

Известно, что подозреваемый постоянно проживает в Россоши вместе с семьёй — там у него остались жена и дочь. Год назад он переехал в Волчанское, чтобы ухаживать за престарелой матерью. Летом она умерла, и Мирской решал вопросы со вступлением в наследство.

Родные и знакомые не верят, что Мирской мог натворить бед. Они характеризуют его как спокойного человека, никогда не имевшего проблем с законом. Мол, убийца хорошо относился к своим соседям и даже безвозмездно помогал с покосом травы.

По некоторым данным, с соседями-фермерами Ибрагимовыми у Мирских был давний земельный спор, и из-за этого постоянно случались конфликты, в которых якобы принимала участие и местная полиция. По мнению Мирского, полицейские якобы были куплены фермерами и принимали решения исключительно в их пользу. Родственники погибших это отрицают, говоря, что погибшая Гульнара Ибрагимова была на редкость бесконфликтным человеком и жила довольно скромно.

Ибрагимова с семьёй переехала в Воронежскую область ещё в 90-х годах из Киргизии. Год назад она похоронила супруга и жила в доме одна на пенсию, занимаясь только подсобным хозяйством и внуками, которых женщине оставляли дети. В то страшное утро как раз у неё гостил пятилетний внук, а в гости зашёл один из сыновей.

Мирской начал потихоньку вооружаться ещё до смерти матери: в 2020 году он купил гладкоствольное и нарезное оружие, а также экипировку и страйкбольный инвентарь, в том числе и светошумовые гранаты. Также мужчина изучал материалы в Интернете, посвящённые взрывному делу. После того как в мир иной ушла мать, преступник замкнулся и стал ещё более агрессивным. Конфликты с соседями участились. Непосредственно до тройного убийства Мирскому выписали административный штраф.

Источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу, что в настоящий момент у следствия есть две рабочие версии: бытовой конфликт и немотивированное нападение. Обстоятельства произошедшего правоохранители держат пока в секрете. По фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел возбуждено уголовное дело. Оно передано в центральный аппарат Следственного комитета и находится под личным контролем главы СК Александра Бастрыкина.

В первую очередь Мирского ждёт комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна выяснить, в каком состоянии он находился в момент совершения преступлений и отдавал ли отчёт своим действиям. От этого будут зависеть его дальнейшая судьба и ход следствия. Кроме того, следователи дадут оценку действиям сотрудников полиции, как они реагировали на жалобы жителей села, какие именно меры принимали, как контролировали Мирского.

Авторы Станислав Сенькин