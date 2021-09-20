В МЧС предупредили о рисках ЧП с самолётами из-за перелётных птиц
Это относится к Карелии, Туве, Бурятии, Крыму, а также к Краснодарскому, Забайкальскому, Приморскому, Хабаровскому и Камчатскому краю.
Фото © Pexels
Сотрудники ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ предупредили о рисках возникновения происшествий с самолётами в связи с сезонной миграцией перелётных птиц.
"В третьей декаде сентября активизируется сезонная миграция перелётных птиц, что увеличивает риски возникновения происшествий и инцидентов на воздушном транспорте на территории 19 субъектов РФ", — сообщили в институте.
В НИИ уточнили, что это относится к Карелии, Туве, Бурятии, Крыму, а также к Краснодарскому, Забайкальскому, Приморскому, Хабаровскому и Камчатскому краю. Кроме того, в список попали Волгоградская, Ставропольская, Воронежская, Московская, Мурманская, Ленинградская, Калининградская, Иркутская, Амурская и Сахалинская области.
Исполняющий обязанности начальника института Владимир Мошков добавил, что в конце сентября также увеличиваются риски происшествий, связанных с гололедицей и неблагоприятными погодными условиями.
Тем не менее синоптик "Гисметео" Леонид Старков прогнозирует старое бабье лето в конце сентября в Москве. По его словам, такой сценарий просматривается на дальнем метеорологическом горизонте.
Комментариев: 0