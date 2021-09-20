В МЧС предупредили о рисках ЧП с самолётами из-за перелётных птиц

Сотрудники ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ предупредили о рисках возникновения происшествий с самолётами в связи с сезонной миграцией перелётных птиц.

"В третьей декаде сентября активизируется сезонная миграция перелётных птиц, что увеличивает риски возникновения происшествий и инцидентов на воздушном транспорте на территории 19 субъектов РФ", — сообщили в институте.

В НИИ уточнили, что это относится к Карелии, Туве, Бурятии, Крыму, а также к Краснодарскому, Забайкальскому, Приморскому, Хабаровскому и Камчатскому краю. Кроме того, в список попали Волгоградская, Ставропольская, Воронежская, Московская, Мурманская, Ленинградская, Калининградская, Иркутская, Амурская и Сахалинская области.

Исполняющий обязанности начальника института Владимир Мошков добавил, что в конце сентября также увеличиваются риски происшествий, связанных с гололедицей и неблагоприятными погодными условиями.