По последним данным, жертвами ЧП стали девять человек, ещё 20 получили ранения разной степени тяжести.

Толстой выразил соболезнования близким погибших при стрельбе в Перми. Видео © LIFE

Вице-спикер Государственной думы предыдущего созыва Пётр Толстой выразил соболезнования семьям всех тех, кто погиб в результате стрельбы в пермском университете, и обратился со словами поддержки в адрес пострадавших.

"От лица московской "Единой России", от лица москвичей хочу выразить соболезнования семьям всех тех, кто сегодня погиб в результате чрезвычайного происшествия в Перми, и, конечно, слова поддержки тем, кто находится в больнице, за чью жизнь борются врачи. Трагедия, к сожалению, произошла в утренние часы, и это для каждого жителя России, Москвы — потрясение, с которым нам дальше предстоит жить и принимать меры, чтобы подобные вещи не повторялись", — сказал он.

Отвечая на вопрос Лайфа о возможных мерах в Москве и других городах после трагедии в Перми, Толстой уточнил, что быстрого решения пока нет и предстоит работа с ведомствами и специалистами.