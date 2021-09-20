Толстой выразил соболезнования близким погибших при стрельбе в Перми
По последним данным, жертвами ЧП стали девять человек, ещё 20 получили ранения разной степени тяжести.
Толстой выразил соболезнования близким погибших при стрельбе в Перми. Видео © LIFE
Вице-спикер Государственной думы предыдущего созыва Пётр Толстой выразил соболезнования семьям всех тех, кто погиб в результате стрельбы в пермском университете, и обратился со словами поддержки в адрес пострадавших.
"От лица московской "Единой России", от лица москвичей хочу выразить соболезнования семьям всех тех, кто сегодня погиб в результате чрезвычайного происшествия в Перми, и, конечно, слова поддержки тем, кто находится в больнице, за чью жизнь борются врачи. Трагедия, к сожалению, произошла в утренние часы, и это для каждого жителя России, Москвы — потрясение, с которым нам дальше предстоит жить и принимать меры, чтобы подобные вещи не повторялись", — сказал он.
Отвечая на вопрос Лайфа о возможных мерах в Москве и других городах после трагедии в Перми, Толстой уточнил, что быстрого решения пока нет и предстоит работа с ведомствами и специалистами.
"Есть предложения ужесточить правила получения разрешения на оружие, но меры (которые уже приняты) не помогли. Стрелок в Перми прошёл все процедуры и всё получил легально. Есть ряд мер, которые вместе с представителями Росгвардии прорабатываются с психологами. Тут нет простых решений. Будем вместе с Комитетом по безопасности Госдумы заниматься", — подытожил он.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако всё же жертв избежать не удалось. По данным Лайфа, погибло девять человек, Минздрав РФ же говорит о шести. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, сейчас он находится на ИВЛ.