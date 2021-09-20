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Путин назвал огромной бедой трагедию в пермском университете

Глава государства подчеркнул, что правоохранительные органы сделают всё, чтобы расследовать это преступление.

20 сентября, 13:43

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Путин назвал огромной бедой трагедию в пермском университете

Президент России Владимир Путин начал встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой со слов соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в пермском университете.

"Прекрасно понимаю, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идёт о молодых, только начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда не только для семей, которые потеряли своих детей, но и всей страны", — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что правоохранительные органы сделают всё, чтобы расследовать трагедию, а региональные власти предпримут все действия, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших.

Толстой выразил соболезнования близким погибших при стрельбе в Перми

Толстой выразил соболезнования близким погибших при стрельбе в Перми

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако всё же жертв избежать не удалось. По данным Лайфа, погибло девять человек, Минздрав РФ же говорит о шести. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, сейчас он находится на ИВЛ.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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