Путин назвал огромной бедой трагедию в пермском университете
Глава государства подчеркнул, что правоохранительные органы сделают всё, чтобы расследовать это преступление.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Путин назвал огромной бедой трагедию в пермском университете
Президент России Владимир Путин начал встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой со слов соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в пермском университете.
"Прекрасно понимаю, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идёт о молодых, только начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда не только для семей, которые потеряли своих детей, но и всей страны", — сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что правоохранительные органы сделают всё, чтобы расследовать трагедию, а региональные власти предпримут все действия, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако всё же жертв избежать не удалось. По данным Лайфа, погибло девять человек, Минздрав РФ же говорит о шести. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, сейчас он находится на ИВЛ.
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