Путин назвал огромной бедой трагедию в пермском университете

"Прекрасно понимаю, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идёт о молодых, только начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда не только для семей, которые потеряли своих детей, но и всей страны", — сказал глава государства.