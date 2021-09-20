Житель Казахстана застрелил пятерых человек, приехавших его выселять по решению суда
В результате на место был вызван спецназ, который обезвредил стрелка и помог его задержать.
Скриншот из видео © Соцсети
Видео © Соцсети
В Казахстане мужчина расстрелял судебных исполнителей и полицейских. Погибло пять человек. Об этом сообщает казахское издание nur.kz.
ЧП произошло в городе Алма-Аты после того, как судисполнители в сопровождении участковых прибыли выселять из частного дома местного жителя 1967 года рождения. Намерения представителей власти не понравились мужчине, в результате чего он открыл по ним стрельбу.
"Пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались", — сообщили в городском Департаменте полиции.
На место оперативно прибыли бойцы спецназа, которые обезвредили и задержали стрелка. Возбуждено уголовное дело.
Ранее похожий случай произошёл в российском Адлере, где 9 июня два судебных пристава (35 и 36 лет) приехали на улицу Просвещения по поводу сноса постройки, но хозяин жилья открыл по ним огонь. Подозреваемый был задержан, его арестовали. По предварительным данным, в производстве приставов находились материалы о сносе принадлежащего стрелку здания. Решение было принято судом, однако мужчина категорически был с ним не согласен, поэтому всю ночь дожидался приставов с оружием. Кроме того, в результате стрельбы пострадал главный инженер местной управляющей компании, который приехал к дому вместе с приставами.
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