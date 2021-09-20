Житель Казахстана застрелил пятерых человек, приехавших его выселять по решению суда

Видео © Соцсети

В Казахстане мужчина расстрелял судебных исполнителей и полицейских. Погибло пять человек. Об этом сообщает казахское издание nur.kz.

ЧП произошло в городе Алма-Аты после того, как судисполнители в сопровождении участковых прибыли выселять из частного дома местного жителя 1967 года рождения. Намерения представителей власти не понравились мужчине, в результате чего он открыл по ним стрельбу.

"Пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались", — сообщили в городском Департаменте полиции.

На место оперативно прибыли бойцы спецназа, которые обезвредили и задержали стрелка. Возбуждено уголовное дело.