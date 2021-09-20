Пермского стрелка прооперировали и перевели в реанимацию
А родители нападавшего сейчас находятся на допросе в следственных органах.
Кадр из видео © LIFE
Тимур Б., сегодня утром открывший стрельбу в пермском университете и получивший ранение при задержании, прооперирован и переведён в реанимацию. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его данным, состояние стрелка оценивается как крайне тяжёлое, но стабильное.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако всё же жертв избежать не удалось. По данным Лайфа, погибло девять человек, Минздрав РФ же говорит о шести. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен.
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