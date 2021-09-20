Вассерман победил на выборах в Госдуму в своём округе

Анатолий Александрович Вассерман — человек-уникум, известный в Советском Союзе как инженер, в 90-е — как участник интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?", "Своя игра" (становился чемпионом игры 15 раз кряду), "Брейн-ринг". В середине 2000-х личность Вассермана получила популярность в Интернете благодаря пришедшему с "Упячки" мему "Онотоле" и шуткам про его жилетку с карманами. Больше информации на портале uznayvse.ru.