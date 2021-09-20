Вассерман победил на выборах в Госдуму в своём округе
Публицисту и эрудиту удалось получить 33,66% голосов избирателей.
Фото © ТАСС / Николай Галкин
Кандидат на выборах в Госдуму, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман победил в Преображенском одномандатном округе Москвы. Такие данные опубликовал ЦИК России.
После обработки 100% бюллетеней Вассерман получил 33,66% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Сергей Обухов с результатом в 24,18%. Далее следует Алёна Попова ("Яблоко") с 6,92% голосов.
Анатолий Александрович Вассерман — человек-уникум, известный в Советском Союзе как инженер, в 90-е — как участник интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?", "Своя игра" (становился чемпионом игры 15 раз кряду), "Брейн-ринг". В середине 2000-х личность Вассермана получила популярность в Интернете благодаря пришедшему с "Упячки" мему "Онотоле" и шуткам про его жилетку с карманами. Больше информации на портале uznayvse.ru.
Напомним, ещё в марте стало известно о решении публициста баллотироваться в Госдуму. Ранее Анатолий Вассерман рассказал Лайфу о том, над чем будет работать, если станет депутатом.
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