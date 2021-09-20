В кабмине спрогнозировали увеличение доли отказавшихся от аборта россиянок

Число россиянок, которые пошли на доабортную консультацию, должно к 2025 году значительно вырасти, как и число тех, кто в итоге сохранит беременность. Такие данные приводятся в плане мероприятий по реализации концепции демографической политики страны.

"Увеличение доли женщин, прошедших доабортное консультирование с целью сохранения беременности, в общей численности женщин, обратившихся на аборт, — до 80% в 2025 году; увеличение на 50% доли женщин, которым оказана социальная, юридическая и психологическая помощь в ходе доабортного консультирования, что позволило им сохранить беременность", — говорится в документе, опубликованном на сайте Правительства РФ.

Там отмечается необходимость снизить младенческую смертность в РФ до 4,5 случая на одну тысячу родившихся к 2024 году. Также предстоит обеспечить увеличение охвата женщин, которым проведена оценка развития плода в сроке беременности 11–14 недель до 80% от общего числа вставших на учёт в первом триместре к 2025 году.