Россиян призвали готовиться к сокращению использования нефти, газа и угля
Страна намерена встроиться в общемировой тренд перехода к низкоуглеродной энергетике.
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В России необходимо готовиться к постепенному сокращению использования нефти, газа и угля и адаптироваться к альтернативным видам топлива. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и это уже новая реальность. Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива — нефти, газа, угля", — отметил глава кабмина.
Сводный план шагов по адаптации российской экономики должен быть разработан до конца этого года. В правительстве появятся специальные рабочие группы, куратором которых станет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустин отметил, что буквально через каких-то 10–15 лет Россия "наверняка уже будет иметь совсем другую структуру мировой экономики".
Ранее Анатолий Чубайс заявил, что принятая в 2020 году стратегия развития угольной отрасли России не может быть реализована из-за сокращения потребления угля Китаем.
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