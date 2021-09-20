Россиян призвали готовиться к сокращению использования нефти, газа и угля

В России необходимо готовиться к постепенному сокращению использования нефти, газа и угля и адаптироваться к альтернативным видам топлива. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и это уже новая реальность. Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива — нефти, газа, угля", — отметил глава кабмина.

Сводный план шагов по адаптации российской экономики должен быть разработан до конца этого года. В правительстве появятся специальные рабочие группы, куратором которых станет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустин отметил, что буквально через каких-то 10–15 лет Россия "наверняка уже будет иметь совсем другую структуру мировой экономики".