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"Единая Россия" побеждает на выборах в Москве по итогам онлайн- и офлайн-голосования

На втором месте по числу набранных голосов расположилась КПРФ с отрывом почти в 20%.

20 сентября, 16:14
<p>Фото © "<a href="https://er.ru/activity/news/deputaty-gosdumy-frakcii-edinoj-rossii-poblagodarili-izbiratelej-za-podderzhku-i-doverie" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Единая Россия</a>"</p>

Фото © "Единая Россия"

По результатам онлайн- и офлайн-голосования на думских выборах в Москве победила "Единая Россия". Об этом сообщили ТАСС в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Через систему электронного голосования "Единую Россию" выбрали 44,77% избирателей, на втором месте с результатом 15,53% находится КПРФ, далее расположилась партия "Новые люди" — 7,86%, ЛДПР — 7,45%. Остальные участники набрали менее 7% голосов. На избирательных участках в Москве за "Единую Россию" проголосовали 30,1% россиян, за КПРФ — 30,4%, партия "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" набрала 8% голосов, ЛДПР — 6,9%, "Новые люди" — 6,5%.

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Ранее ЦИК озвучила данные после обработки 99,84% протоколов на выборах в Госдуму. Абсолютное лидерство всё так же принадлежит "Единой России", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в нижней палате парламента.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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