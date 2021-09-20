"Единая Россия" побеждает на выборах в Москве по итогам онлайн- и офлайн-голосования

По результатам онлайн- и офлайн-голосования на думских выборах в Москве победила "Единая Россия". Об этом сообщили ТАСС в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Через систему электронного голосования "Единую Россию" выбрали 44,77% избирателей, на втором месте с результатом 15,53% находится КПРФ, далее расположилась партия "Новые люди" — 7,86%, ЛДПР — 7,45%. Остальные участники набрали менее 7% голосов. На избирательных участках в Москве за "Единую Россию" проголосовали 30,1% россиян, за КПРФ — 30,4%, партия "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" набрала 8% голосов, ЛДПР — 6,9%, "Новые люди" — 6,5%.