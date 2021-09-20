Памфилова в беседе с Путиным назвала прошедшие выборы сложнейшими в своей карьере

Из-за комплекса причин прошедшие выборы в Государственную думу стали самыми сложными за последнее время, но с нагрузками удалось справиться. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала президенту России Владимиру Путину.

"Я вам признаюсь честно: никогда не было такой сложной кампании, по крайней мере, пока я работаю [в ЦИК]. Она самой сложной оказалась. Мы сегодня обсуждали с коллегами: такого уровня напора интенсивности, разного рода атак на наши цифровые ресурсы не было никогда", — заявила глава ЦИК.