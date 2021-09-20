Памфилова в беседе с Путиным назвала прошедшие выборы сложнейшими в своей карьере
Она отметила, что такого напора интенсивности разного рода атак на цифровые ресурсы ЦИК раньше не фиксировалось.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Из-за комплекса причин прошедшие выборы в Государственную думу стали самыми сложными за последнее время, но с нагрузками удалось справиться. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала президенту России Владимиру Путину.
"Я вам признаюсь честно: никогда не было такой сложной кампании, по крайней мере, пока я работаю [в ЦИК]. Она самой сложной оказалась. Мы сегодня обсуждали с коллегами: такого уровня напора интенсивности, разного рода атак на наши цифровые ресурсы не было никогда", — заявила глава ЦИК.
Она подчеркнула, что ресурсы ЦИК выдержали. Со слов председателя ЦИК, нарушений в ходе выборов зафиксировано значительно меньше. Этому помогла система контроля за ходом кампании, благодаря которой "всё тайное быстро становится явным". Количество наблюдателей увеличилось до полумиллиона человек, а система видеонаблюдения дополнила живое присутствие специалистов на участках.
На данный момент по результатам обработки протоколов абсолютное лидерство принадлежит "Единой России", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в Госдуме. Результаты партии на выборах положительно оценил президент России Владимир Путин.
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