НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Памфилова в беседе с Путиным назвала прошедшие выборы сложнейшими в своей карьере

Она отметила, что такого напора интенсивности разного рода атак на цифровые ресурсы ЦИК раньше не фиксировалось.

20 сентября, 14:41
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Из-за комплекса причин прошедшие выборы в Государственную думу стали самыми сложными за последнее время, но с нагрузками удалось справиться. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала президенту России Владимиру Путину.

"Я вам признаюсь честно: никогда не было такой сложной кампании, по крайней мере, пока я работаю [в ЦИК]. Она самой сложной оказалась. Мы сегодня обсуждали с коллегами: такого уровня напора интенсивности, разного рода атак на наши цифровые ресурсы не было никогда", — заявила глава ЦИК.

Окончательные итоги думских выборов будут утверждены 24 сентября

Окончательные итоги думских выборов будут утверждены 24 сентября

Она подчеркнула, что ресурсы ЦИК выдержали. Со слов председателя ЦИК, нарушений в ходе выборов зафиксировано значительно меньше. Этому помогла система контроля за ходом кампании, благодаря которой "всё тайное быстро становится явным". Количество наблюдателей увеличилось до полумиллиона человек, а система видеонаблюдения дополнила живое присутствие специалистов на участках.

ЦИК признала недействительными 25,83 тысячи бюллетеней в 35 регионах РФ

ЦИК признала недействительными 25,83 тысячи бюллетеней в 35 регионах РФ

На данный момент по результатам обработки протоколов абсолютное лидерство принадлежит "Единой России", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в Госдуме. Результаты партии на выборах положительно оценил президент России Владимир Путин.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1