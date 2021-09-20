"Газпром" не стал увеличивать транзит газа через Украину в октябре
В сентябре компания из предложенных допмощностей забронировала 4,3%.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
В ходе аукциона "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в следующем месяце. Это следует из данных платформы RBP.
"Оператор ГТС Украины" предлагала на октябрь до 9,8 миллиона кубометров в сутки через станцию "Суджа" и до 5,2 миллиона кубометров в сутки через газоизмерительную станцию "Сохрановка". Однако все они остались невостребованными.
В сентябре "Газпром" из предложенных допмощностей забронировал лишь 19,5 миллиона кубометров за весь месяц, что составляет 4,3% от выставленных Украиной на аукцион.
Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала капканом ситуацию со стоимостью газа на Украине. По её мнению, из него уже не вылезти. Экс-парламентарий отметила, что Киев просто не может себе позволить закупать топливо по текущим рыночным ценам.
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