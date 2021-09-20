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"Газпром" не стал увеличивать транзит газа через Украину в октябре

В сентябре компания из предложенных допмощностей забронировала 4,3%.

20 сентября, 14:23
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

В ходе аукциона "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в следующем месяце. Это следует из данных платформы RBP.

"Оператор ГТС Украины" предлагала на октябрь до 9,8 миллиона кубометров в сутки через станцию "Суджа" и до 5,2 миллиона кубометров в сутки через газоизмерительную станцию "Сохрановка". Однако все они остались невостребованными.

В сентябре "Газпром" из предложенных допмощностей забронировал лишь 19,5 миллиона кубометров за весь месяц, что составляет 4,3% от выставленных Украиной на аукцион.

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Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала капканом ситуацию со стоимостью газа на Украине. По её мнению, из него уже не вылезти. Экс-парламентарий отметила, что Киев просто не может себе позволить закупать топливо по текущим рыночным ценам.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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