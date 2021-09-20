Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил граждан страны, которые приняли участие в прошедших выборах. Свою речь он произнёс во время встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

Глава государства отметил, что 51% явки говорит о том, что россияне с ответственностью подошли к формированию высшего представительного органа власти страны, от работы которого зависят стабильность и процветание России. Он также выразил надежду на то, что депутаты будущего созыва сделают всё возможное, чтобы оправдать доверие избирателей.