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Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах

Он подчеркнул, что граждане ответственно подошли к формированию нижней палаты парламента.

20 сентября, 14:13
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил граждан страны, которые приняли участие в прошедших выборах. Свою речь он произнёс во время встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

"Особые слова благодарности хочу обратить в адрес граждан России, поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию", — сказал Путин.

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Глава государства отметил, что 51% явки говорит о том, что россияне с ответственностью подошли к формированию высшего представительного органа власти страны, от работы которого зависят стабильность и процветание России. Он также выразил надежду на то, что депутаты будущего созыва сделают всё возможное, чтобы оправдать доверие избирателей.

"У нас одна общая цель — процветание России и её граждан", — подчеркнул Путин.

Напомним, что голосование на думских и иных выборах завершилось накануне. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. По результатам обработки протоколов абсолютное лидерство принадлежит "Единой России", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в Госдуме. Президент России Владимир Путин ранее дал положительную оценку результатам партии на выборах.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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