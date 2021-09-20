ЦИК признала недействительными 25,83 тысячи бюллетеней в 35 регионах РФ

"В этих 35 регионах из 85 на 107 из почти 100 тысяч избирательных участков недействительными признаны 25 830 избирательных бюллетеней", — сказала она.

Глава ЦИК отметила, что в масштабах страны это "мизерный, ничтожный результат". Она также обратилась к региональным избирательным комиссиям с просьбой не подводить окончательные итоги выборов сразу, а сперва рассмотреть все жалобы и "решительно отменять результаты по участкам", если нарушения подтвердятся. Памфилова подчеркнула, что ни одно из нарушений не останется без реакции ЦИК.