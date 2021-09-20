ЦИК признала недействительными 25,83 тысячи бюллетеней в 35 регионах РФ
Глава комиссии отметила, что в масштабах страны это "мизерный, ничтожный результат".
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
По итогам выборов в 35 российских регионах признаны недействительными 25,83 тысячи избирательных бюллетеней. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"В этих 35 регионах из 85 на 107 из почти 100 тысяч избирательных участков недействительными признаны 25 830 избирательных бюллетеней", — сказала она.
Глава ЦИК отметила, что в масштабах страны это "мизерный, ничтожный результат". Она также обратилась к региональным избирательным комиссиям с просьбой не подводить окончательные итоги выборов сразу, а сперва рассмотреть все жалобы и "решительно отменять результаты по участкам", если нарушения подтвердятся. Памфилова подчеркнула, что ни одно из нарушений не останется без реакции ЦИК.
Ранее Лайф писал, что окончательные итоги думских выборов будут утверждены 24 сентября. На данный момент, по результатам обработки протоколов, абсолютное лидерство принадлежит "Единой России", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в Госдуме. Результаты партии на выборах положительно оценил президент России Владимир Путин.
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