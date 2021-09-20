Эксперт рассказал об опасности супервспышек на Солнце

Супервспышки на солнце очень опасны, они могут привести к отключению электроэнергии, разрушению спутников Земли, уничтожению связи и другим ужасным последствиям. Об этом рассказал научный сотрудник Пулковской обсерватории, кандидат физико-математических наук Кирилл Масленников в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Однако, по словам эксперта, последние известные серьёзные супервспышки происходили более пяти тысяч лет до нашей эры. Их установили по годовым кольцам деревьев. Масленников добавил, что таким образом можно определить, когда на Солнце была вспышка, с точностью до года.

Специалист отметил, что Солнце — достаточно спокойная звезда и вспышки на нём происходят крайне редко. Последнее такое ощутимое явление было в 1859 году, тогда начались резкие скачки напряжения, в результате которых загорелись телеграфные провода. Масленников обратил внимание на то, что крупные солнечные вспышки провоцируют сильные магнитные бури, которые негативно сказываются на самочувствии людей с больным сердцем. Поэтому таким людям в эти дни следует быть особенно внимательными к себе.