"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Москве

По результатам обработанных 99,81% протоколов партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу в Москве с 36,98% голосов. Об этом рассказал зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

При этом в полученных данных уже учтены результаты онлайн-голосования. По словам Реута, партия "Яблоко" набирает 4,89%, Партия пенсионеров — 2,85%, "Зелёные" — 2,4%, у остальных партий менее двух процентов голосов.

Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах, которые проходили в России с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. По результатам обработки 99% протоколов абсолютное лидерство принадлежит "Единой России", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в Госдуме. Результаты партии на выборах положительно оценил президент Владимир Путин.