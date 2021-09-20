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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Москве

На втором месте КПРФ. Партии "Справедливая Россия", "Новые люди" и ЛДПР набрали немногим более семи процентов.

20 сентября, 14:22
<p>Фото © "<a href="https://er.ru/activity/news/andrej-turchak-znachimuyu-rol-v-uspehe-edinoj-rossii-sygralo-ee-obnovlenie" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Единая Россия</a>"</p>

Фото © "Единая Россия"

По результатам обработанных 99,81% протоколов партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу в Москве с 36,98% голосов. Об этом рассказал зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Получено 3653 протокола — 99,81%. "Единая Россия" — 36,98%, КПРФ — 22,66%, "Справедливая Россия" — 7,34%, "Новые люди" — 7,09%, ЛДПР — 7,08%",передаёт его слова ТАСС.

При этом в полученных данных уже учтены результаты онлайн-голосования. По словам Реута, партия "Яблоко" набирает 4,89%, Партия пенсионеров — 2,85%, "Зелёные" — 2,4%, у остальных партий менее двух процентов голосов.

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Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах, которые проходили в России с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. По результатам обработки 99% протоколов абсолютное лидерство принадлежит "Единой России", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в Госдуме. Результаты партии на выборах положительно оценил президент Владимир Путин.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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