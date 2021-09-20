Цена на газ в Европе вновь поднялась выше $900 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе вновь превысила 900 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса подлетела до 908 долларов после того, как "Газпром" отказался от брони дополнительных мощностей ГТС Украины. Впрочем, уже через несколько часов цена на голубое топливо снизилась до 881 доллара за тысячу кубометров. Произошло это на фоне новостей из Норвегии, чья газодобывающая компания Equinor получила разрешение на увеличение экспорта со своих месторождений.