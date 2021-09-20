Цена на газ в Европе вновь поднялась выше $900 за тысячу кубометров
Произошло это на фоне очередного решения "Газпрома" по бронированию мощностей ГТС Украины.
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Цена на газ в Европе вновь превысила 900 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.
Стоимость октябрьского фьючерса подлетела до 908 долларов после того, как "Газпром" отказался от брони дополнительных мощностей ГТС Украины. Впрочем, уже через несколько часов цена на голубое топливо снизилась до 881 доллара за тысячу кубометров. Произошло это на фоне новостей из Норвегии, чья газодобывающая компания Equinor получила разрешение на увеличение экспорта со своих месторождений.
Напомним, 9 сентября газ в Европе подорожал до 700 долларов. 14 сентября цена на топливо пробила отметку в 800 долларов, на следующий день стоимость газа впервые в истории достигла 900 долларов, но позже снова рухнула. Котировки в течение дня достигали пика в 963,9 доллара.
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