"Нас услышала глубинная Россия": Зюганов высоко оценил результаты КПРФ на выборах в Госдуму

По его мнению, немалую роль в этом сыграла программа компартии.

КПРФ "весьма успешно" выступила на прошедших выборах в Государственную думу, считает лидер партии Геннадий Зюганов.

"Компартия вместе с левопатриотическими силами весьма успешно выступила на этих выборах. Нас услышала прежде всего глубинная Россия, которая не только откликнулась на наши призывы, но и дружно пришла 19-го [сентября]", — заявил Зюганов в ходе пресс-конференции.

По словам лидера КПРФ, успехи партии связаны с её программой, которая наравне с другими мерами поможет России "выбраться из системного кризиса". В качестве прочих шагов он назвал бюджет развития и 12 ключевых законов.