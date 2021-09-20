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"Нас услышала глубинная Россия": Зюганов высоко оценил результаты КПРФ на выборах в Госдуму

По его мнению, немалую роль в этом сыграла программа компартии.

20 сентября, 11:19
<p>Фото © <a href="https://vk.com/kprf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Коммунистическая партия РФ (КПРФ)</a></p>

Фото © Коммунистическая партия РФ (КПРФ)

КПРФ "весьма успешно" выступила на прошедших выборах в Государственную думу, считает лидер партии Геннадий Зюганов.

"Компартия вместе с левопатриотическими силами весьма успешно выступила на этих выборах. Нас услышала прежде всего глубинная Россия, которая не только откликнулась на наши призывы, но и дружно пришла 19-го [сентября]", — заявил Зюганов в ходе пресс-конференции.

По словам лидера КПРФ, успехи партии связаны с её программой, которая наравне с другими мерами поможет России "выбраться из системного кризиса". В качестве прочих шагов он назвал бюджет развития и 12 ключевых законов.

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Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах, которые проходили с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. По результатам обработки более 90% протоколов на выборах лидирует "Единая Россия", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в Госдуме.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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