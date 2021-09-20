"Нас услышала глубинная Россия": Зюганов высоко оценил результаты КПРФ на выборах в Госдуму
По его мнению, немалую роль в этом сыграла программа компартии.
КПРФ "весьма успешно" выступила на прошедших выборах в Государственную думу, считает лидер партии Геннадий Зюганов.
"Компартия вместе с левопатриотическими силами весьма успешно выступила на этих выборах. Нас услышала прежде всего глубинная Россия, которая не только откликнулась на наши призывы, но и дружно пришла 19-го [сентября]", — заявил Зюганов в ходе пресс-конференции.
По словам лидера КПРФ, успехи партии связаны с её программой, которая наравне с другими мерами поможет России "выбраться из системного кризиса". В качестве прочих шагов он назвал бюджет развития и 12 ключевых законов.
Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах, которые проходили с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. По результатам обработки более 90% протоколов на выборах лидирует "Единая Россия", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в Госдуме.