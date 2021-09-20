Зюганов считает, что новая Госдума проведёт первое заседание уже через три недели

Конституция предписывает депутатам собираться на 30-й день после избрания, однако указ президента позволяет созвать заседание палаты раньше этого срока.

Первое заседание Госдумы восьмого созыва может состояться через три недели. Такие сроки озвучил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, чья партия набирает 19% по итогам обработки 99% бюллетеней.

Отметим, что согласно конституции Дума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, однако президент имеет право созвать заседание палаты ранее этого срока. Зюганов прогнозирует, что такой указ главы государства непременно поступит.

"С бюджетом уже опаздываем. Думаю, недели через три начнём", — сказал лидер компартии журналистам в понедельник.