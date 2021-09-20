Зюганов считает, что новая Госдума проведёт первое заседание уже через три недели

Отметим, что согласно конституции Дума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, однако президент имеет право созвать заседание палаты ранее этого срока. Зюганов прогнозирует, что такой указ главы государства непременно поступит.

Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах, которые проходили с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. По результатам обработки более 90% протоколов на выборах лидирует "Единая Россия", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в Госдуме.