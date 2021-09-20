Мишустин — о стрельбе в пермском вузе: Это большое горе

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал большим горем ЧП в Пермском национально-исследовательском государственном университете, где вооружённый студент убил девять человек. В ходе оперативного совещания с вице-премьерами он заявил, что пострадавшие получат всю возможную помощь.

"Это большое горе для их близких и родных, для региона, для каждого из нас. Пострадавшие и их родственники получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую, психологическую", — сказал глава кабмина.