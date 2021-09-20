Мишустин — о стрельбе в пермском вузе: Это большое горе
Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Фото © Официальный сайт Правительства России
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал большим горем ЧП в Пермском национально-исследовательском государственном университете, где вооружённый студент убил девять человек. В ходе оперативного совещания с вице-премьерами он заявил, что пострадавшие получат всю возможную помощь.
"Это большое горе для их близких и родных, для региона, для каждого из нас. Пострадавшие и их родственники получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую, психологическую", — сказал глава кабмина.
Мишустин от своего имени и от имени всех членов правительства пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, а также выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Он добавил, что "вся страна искренне переживает" вместе с ними.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл в здание около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Как уточнили в Минздраве, в результате нападения погибло шесть человек, однако, по данным Лайфа, погибших может быть девять.
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