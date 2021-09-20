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Обезвредивших пермского стрелка сотрудников ДПС представят к наградам

Ранее ведомство назвало имена настоящих героев — это младший лейтенант полиции Константин Калинин и старший лейтенант Владимир Макаров.

20 сентября, 14:31
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<p>Фото © <a href="https://mvdmedia.ru/news/official/vladimir-kolokoltsev-prinyal-reshenie-predstavit-gosavtoinspektorov-iz-goroda-permi-k-gosudarstvenny/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД РФ</a></p>

Фото © МВД РФ

Сотрудники ДПС, которые обезвредили студента, устроившего стрельбу в пермском университете, будут представлены к наградам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение внести президенту Российской Федерации представления о награждении государственными наградами сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, отличившихся при задержании вооружённого преступника", отметила она.

Волк отметила, что перед лицом опасности Константин Калинин и Владимир Макаров смогли сохранить полное самообладание и преградить путь злоумышленнику. Благодаря их слаженным, решительным и грамотным действиям удалось избежать более тяжёлых последствий и новых жертв.

Младший лейтенант – герой рассказал, как обезвредил пермского стрелка

Младший лейтенант – герой рассказал, как обезвредил пермского стрелка

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл в здание около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По уточнённым данным Минздрава РФ, в результате нападения погибло шесть человек. Стрелка обезвредил прибывший на место сотрудник ДПС, который ранил нападавшего ответным огнём. Сейчас студент находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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