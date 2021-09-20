Обезвредивших пермского стрелка сотрудников ДПС представят к наградам
Ранее ведомство назвало имена настоящих героев — это младший лейтенант полиции Константин Калинин и старший лейтенант Владимир Макаров.
Фото © МВД РФ
Сотрудники ДПС, которые обезвредили студента, устроившего стрельбу в пермском университете, будут представлены к наградам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение внести президенту Российской Федерации представления о награждении государственными наградами сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, отличившихся при задержании вооружённого преступника", — отметила она.
Волк отметила, что перед лицом опасности Константин Калинин и Владимир Макаров смогли сохранить полное самообладание и преградить путь злоумышленнику. Благодаря их слаженным, решительным и грамотным действиям удалось избежать более тяжёлых последствий и новых жертв.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл в здание около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По уточнённым данным Минздрава РФ, в результате нападения погибло шесть человек. Стрелка обезвредил прибывший на место сотрудник ДПС, который ранил нападавшего ответным огнём. Сейчас студент находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.
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