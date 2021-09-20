Обезвредивших пермского стрелка сотрудников ДПС представят к наградам

Сотрудники ДПС, которые обезвредили студента, устроившего стрельбу в пермском университете, будут представлены к наградам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение внести президенту Российской Федерации представления о награждении государственными наградами сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, отличившихся при задержании вооружённого преступника", — отметила она.

Волк отметила, что перед лицом опасности Константин Калинин и Владимир Макаров смогли сохранить полное самообладание и преградить путь злоумышленнику. Благодаря их слаженным, решительным и грамотным действиям удалось избежать более тяжёлых последствий и новых жертв.