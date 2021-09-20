Французы высмеяли истерику Киева из-за участия Крыма и Донбасса в российских выборах
Читатели журнала Le Figaro сравнили Незалежную с маленьким пуделем, который "всю жизнь лает в надежде напугать огромного бурого медведя".
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Читатели французского журнала Le Figaro высмеяли Киев за его реакцию на участие крымчан и жителей Донбасса в голосовании на выборах Государственной думы. Напомним, что Украина ввела санкции в отношении организаторов избирательного процесса в Крыму, а также для жителей ДНР и ЛНР.
"На Украине до сих пор не поняли, что подавляющее большинство жителей Крыма чувствуют себя русскими. Это как при разводе, в какой-то момент лучше расстаться", — пишет читатель.
"Украинцы и ЕС разочарованы отсутствием представителей украинских нацистских группировок на этих территориях. Какая подлая страна", — написал ещё один комментатор.
"Украина напоминает маленького пуделя, который годами лезет из кожи вон, лая на огромного бурого медведя и по глупости надеясь, что ему в конце концов удастся его напугать", — высмеял страну другой читатель.
Ещё один пользователь напомнил, что Франция открывает избирательные участки на своей территории во время выборов в Алжире — стране, которая когда-то была французской колонией.
Ранее в Киеве пригрозили жителям ДНР и ЛНР наказанием за участие в российских выборах. Советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что власти будут оценивать степень вины по мере вовлечённости в процесс голосования.
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