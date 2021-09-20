Французы высмеяли истерику Киева из-за участия Крыма и Донбасса в российских выборах

Читатели французского журнала Le Figaro высмеяли Киев за его реакцию на участие крымчан и жителей Донбасса в голосовании на выборах Государственной думы. Напомним, что Украина ввела санкции в отношении организаторов избирательного процесса в Крыму, а также для жителей ДНР и ЛНР.

"На Украине до сих пор не поняли, что подавляющее большинство жителей Крыма чувствуют себя русскими. Это как при разводе, в какой-то момент лучше расстаться", — пишет читатель.

"Украинцы и ЕС разочарованы отсутствием представителей украинских нацистских группировок на этих территориях. Какая подлая страна", — написал ещё один комментатор.

"Украина напоминает маленького пуделя, который годами лезет из кожи вон, лая на огромного бурого медведя и по глупости надеясь, что ему в конце концов удастся его напугать", — высмеял страну другой читатель.

Ещё один пользователь напомнил, что Франция открывает избирательные участки на своей территории во время выборов в Алжире — стране, которая когда-то была французской колонией.