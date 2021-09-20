Памфилова рассказала о смерти сотрудницы избиркома во время выборов

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что сотрудница избирательной комиссии скончалась от сердечного приступа во время прошедших выборов.

"У нас молодая наша коллега, член избирательной комиссии, 42 года, трое детей, умерла от сердечного приступа, потому что отработала один день, вот это перенапряжение", — рассказала Памфилова на онлайн-встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава ЦИК уточнила, что ещё несколько человек увезли в больницу с сердечным приступом. По словам Памфиловой, эта думская кампания "далась нелегко".