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Памфилова рассказала о смерти сотрудницы избиркома во время выборов

Женщине было 42 года, она отработала один день трёхдневной думской кампании.

20 сентября, 15:58

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что сотрудница избирательной комиссии скончалась от сердечного приступа во время прошедших выборов.

"У нас молодая наша коллега, член избирательной комиссии, 42 года, трое детей, умерла от сердечного приступа, потому что отработала один день, вот это перенапряжение", — рассказала Памфилова на онлайн-встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Памфилова в беседе с Путиным назвала прошедшие выборы сложнейшими в своей карьере

Памфилова в беседе с Путиным назвала прошедшие выборы сложнейшими в своей карьере

Глава ЦИК уточнила, что ещё несколько человек увезли в больницу с сердечным приступом. По словам Памфиловой, эта думская кампания "далась нелегко".

Памфилова призвала "нещадно отменять" итоги выборов на участках при нарушениях

Памфилова призвала "нещадно отменять" итоги выборов на участках при нарушениях

Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах, которые проходили в России с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. По результатам обработки 99% протоколов абсолютное лидерство принадлежит "Единой России", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в Госдуме. Результаты партии на выборах положительно оценил президент Владимир Путин.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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