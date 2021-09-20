Памфилова призвала "нещадно отменять" итоги выборов на участках при нарушениях
Вместе с тем она отметила, что благодаря системе мониторинга "ничего невозможно скрыть".
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Необходимо "нещадно отменять" результаты выборов на избирательных участках при малейших подозрениях на нарушения, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
"Если выявили какие-то нарушения, если хоть есть малейшие сомнения — нещадно отменять выборы, нещадно отменять", — подчеркнула Памфилова.
Она отметила вместе с тем, что система мониторинга позволила более эффективно выявлять нарушения — и теперь "ничего невозможно скрыть". Ряд мер, в частности видеонаблюдение и большое количество волонтёров, обеспечили надёжность выборов.
Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах, которые проходили в России с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. По результатам обработки 99% протоколов абсолютное лидерство принадлежит "Единой России", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в Госдуме. Результаты партии на выборах положительно оценил президент Владимир Путин.
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