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Памфилова призвала "нещадно отменять" итоги выборов на участках при нарушениях

Вместе с тем она отметила, что благодаря системе мониторинга "ничего невозможно скрыть".

20 сентября, 15:16
<p>Фото © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Необходимо "нещадно отменять" результаты выборов на избирательных участках при малейших подозрениях на нарушения, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

"Если выявили какие-то нарушения, если хоть есть малейшие сомнения — нещадно отменять выборы, нещадно отменять", — подчеркнула Памфилова.

Она отметила вместе с тем, что система мониторинга позволила более эффективно выявлять нарушения — и теперь "ничего невозможно скрыть". Ряд мер, в частности видеонаблюдение и большое количество волонтёров, обеспечили надёжность выборов.

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Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах, которые проходили в России с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. По результатам обработки 99% протоколов абсолютное лидерство принадлежит "Единой России", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в Госдуме. Результаты партии на выборах положительно оценил президент Владимир Путин.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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