Памфилова призвала "нещадно отменять" итоги выборов на участках при нарушениях

Она отметила вместе с тем, что система мониторинга позволила более эффективно выявлять нарушения — и теперь "ничего невозможно скрыть". Ряд мер, в частности видеонаблюдение и большое количество волонтёров, обеспечили надёжность выборов.

Напомним, что накануне завершилось голосование на думских и иных выборах, которые проходили в России с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. По результатам обработки 99% протоколов абсолютное лидерство принадлежит "Единой России", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в Госдуме. Результаты партии на выборах положительно оценил президент Владимир Путин.



