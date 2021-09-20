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Украине предрекли новый Евромайдан в 2022 году

По мнению эксперта, любая ошибка властей может привести к запуску опасного механизма.

20 сентября, 15:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На Украине может возникнуть скачок антиправительственных настроений на фоне падения рейтинга президента страны Владимира Зеленского, а это в свою очередь способно спровоцировать протесты в начале 2022 года. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире телеканала "Первый независимый".

Он убеждён в том, что на митинги может выйти как минимум 50 тысяч человек, а защищать офис президента в такой ситуации будет некому из-за низкого уровня лояльности населения.

"У него нет идеологического электората, который выйдет защищать его и будет сталкиваться с праворадикальными группами", — заявил Руслан Бортник.

Украине предрекли скорое превращение в пустыню

Украине предрекли скорое превращение в пустыню

Эксперт уверен в том, что пока ожидать волнений не стоит, но любая ошибка властей может привести к запуску опасного механизма. По мнению Бортника, митинги наиболее вероятны в феврале-марте следующего года, когда украинцам поднимут оплату за ЖКУ, в стране опустеют газохранилища, а в Донбассе снова начнётся кризис.

Ранее депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин рассказал о единственном шансе для Зеленского избежать тюрьмы.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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