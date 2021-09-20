ЦИК озвучила данные после обработки 99,84% протоколов на выборах в Госдуму
Абсолютное лидерство всё так же принадлежит "Единой России", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в нижней палате парламента.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Центризбирком огласил предварительные итоги выборов в Государственную думу РФ после обработки 99,84% протоколов УИК.
Так, партия "Единая Россия" лидирует с 49,83% голосов, КПРФ идёт на втором месте с 18,94%, ЛДПР — на третьем с 7,52%. Также в нижнюю палату парламента проходят "Справедливая Россия — За правду" (7,47%) и "Новые люди" (5,33%).
Отмечается также, что "Единая Россия", предварительно, выигрывает в 198 одномандатных округах, КПРФ — в девяти, "Справедливая Россия — За правду" — в восьми. У ЛДПР два кандидата-лидера, у "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста — по одному. Среди самовыдвиженцев побеждает пять кандидатов.
Ранее Лайф писал, что окончательные итоги думских выборов будут утверждены 24 сентября. На данный момент, по результатам обработки протоколов, абсолютное лидерство принадлежит "Единой России", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в Госдуме. Результаты партии на выборах положительно оценил президент России Владимир Путин.
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