ЦИК озвучила данные после обработки 99,84% протоколов на выборах в Госдуму

Так, партия "Единая Россия" лидирует с 49,83% голосов, КПРФ идёт на втором месте с 18,94%, ЛДПР — на третьем с 7,52%. Также в нижнюю палату парламента проходят "Справедливая Россия — За правду" (7,47%) и "Новые люди" (5,33%).

Отмечается также, что "Единая Россия", предварительно, выигрывает в 198 одномандатных округах, КПРФ — в девяти, "Справедливая Россия — За правду" — в восьми. У ЛДПР два кандидата-лидера, у "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста — по одному. Среди самовыдвиженцев побеждает пять кандидатов.