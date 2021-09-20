Мать назвала пермского стрелка домашним и рассказала о последнем разговоре с ним

Мать Тимура Б., который сегодня утром открыл стрельбу в пермском университете, рассказала, что сын был тихим и спокойным мальчиком. Она последний раз видела своего ребёнка и разговаривала с ним перед уходом на работу.

По её словам, парень в спокойной атмосфере пожелал ей доброго утра и стал собираться в университет. Женщина утверждает, что у неё с сыном были хорошие отношения, никаких конфликтов в семье не происходило.

"Он домашний был человек. Никуда не ходил, ничего плохого не делал. Он вообще был неконфликтный", — сказала она Ural Mash.