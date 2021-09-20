Мать назвала пермского стрелка домашним и рассказала о последнем разговоре с ним
Женщина не заметила ничего подозрительного, сын, как обычно, пожелал ей доброго утра и стал собираться в вуз.
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Мать Тимура Б., который сегодня утром открыл стрельбу в пермском университете, рассказала, что сын был тихим и спокойным мальчиком. Она последний раз видела своего ребёнка и разговаривала с ним перед уходом на работу.
По её словам, парень в спокойной атмосфере пожелал ей доброго утра и стал собираться в университет. Женщина утверждает, что у неё с сыном были хорошие отношения, никаких конфликтов в семье не происходило.
"Он домашний был человек. Никуда не ходил, ничего плохого не делал. Он вообще был неконфликтный", — сказала она Ural Mash.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл в здание около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По уточнённым данным, в результате нападения погибло девять человек.
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