"Они очень грамотно вошли в ситуацию, и, я так понимаю, один сотрудник начал помогать эвакуироваться, а второй увидел вооружённого человека и умело произвёл выстрел, причём не убив человека, а ранив. Если это мастерство, то он просто молодец, а если случайность, то ему Господь Бог помог. Он его нейтрализовал так, как и должен в данной ситуации делать, когда идёт огневой контакт и на чаше весов находятся жизни людей, любой сотрудник, наделённый оружием, обязан вступить в единоборство со злоумышленником", — рассказал Лайфу экс-подполковник ФСБ.