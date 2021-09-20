"Чужую работу сделали на отлично": Вице-президент "Альфы" объяснил, почему обезвредившие стрелка полицейские — настоящие герои
Алексей Филатов проанализировал действия сотрудников ДПС, один из которых эвакуировал студентов, а второй дал отпор нападавшему.
Кадр из видео © телеграм-канал LifeShot
Вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа" и бывший подполковник ФСБ Алексей Филатов назвал грамотными действия сотрудников ДПС, которые обезвредили пермского стрелка. По словам Филатова, полицейские выполнили несвойственную для них задачу.
"Они очень грамотно вошли в ситуацию, и, я так понимаю, один сотрудник начал помогать эвакуироваться, а второй увидел вооружённого человека и умело произвёл выстрел, причём не убив человека, а ранив. Если это мастерство, то он просто молодец, а если случайность, то ему Господь Бог помог. Он его нейтрализовал так, как и должен в данной ситуации делать, когда идёт огневой контакт и на чаше весов находятся жизни людей, любой сотрудник, наделённый оружием, обязан вступить в единоборство со злоумышленником", — рассказал Лайфу экс-подполковник ФСБ.
Филатов отметил, что сотрудникам ДПС пришлось выполнять несвойственную для них работу, поскольку на место не прибыла оперативно группа быстрого реагирования. Однако, по словам эксперта, полицейские — настоящие герои.
"Они молодцы. Они чужую работу сделали на отлично. И если посмотреть статистику, то сотрудники ДПС погибают не меньше, чем собровцы или омоновцы. Занимаясь рутинной работой, они часто являются мишенью номер один. Они поступили как настоящие мужчины. Они повели себя храбро и мужественно", — добавил Филатов.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Нападение устроил студент заведения. В результате, по данным Минздрава РФ, погибло шесть человек. Стрелка обезвредил прибывший на место сотрудник ДПС, который ранил нападавшего ответным огнём. Младший лейтенант – герой рассказал, что окрикнул преступника и потребовал бросить оружие. Тот ослушался, направив ружьё на полицейского, и тут же получил пулю. Сейчас стрелок находится в реанимации.
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