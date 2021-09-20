Россиянам разъяснили суть закона о разведении кур на дачных участках

Главный редактор журнала "6 соток" и председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов заявил, что Верховный суд РФ не запрещал разводить кур на садовом участке, а лишь напомнил о нормах, существующих с советских времён.

По его словам, в садовых товариществах ещё при советской власти никогда нельзя было разводить кур. Он отметил, что распространяют фейки юристы и адвокаты с целью пиара, а Верховный суд не должен был подтверждать запрет из-за одной жалобы. Туманов уточнил, что суд ничего не запрещал, а "просто констатировал соответствие закону".

"Дачное товарищество — это зона вне правового поля, поэтому там никто не будет против, никто не будет подавать в суд, там прекрасно разводят кур. А если кто-то начинает права качать, то обращаются. Естественно, суд идёт по закону. Нужно дружить с соседями, но и не устраивать птицеферму", — отметил Туманов в беседе с "Газета.ru".