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Россиянам разъяснили суть закона о разведении кур на дачных участках

Эксперт призвал дружить с соседями, но при этом не устраивать птицеферму.

20 сентября, 15:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Главный редактор журнала "6 соток" и председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов заявил, что Верховный суд РФ не запрещал разводить кур на садовом участке, а лишь напомнил о нормах, существующих с советских времён.

По его словам, в садовых товариществах ещё при советской власти никогда нельзя было разводить кур. Он отметил, что распространяют фейки юристы и адвокаты с целью пиара, а Верховный суд не должен был подтверждать запрет из-за одной жалобы. Туманов уточнил, что суд ничего не запрещал, а "просто констатировал соответствие закону".

"Дачное товарищество — это зона вне правового поля, поэтому там никто не будет против, никто не будет подавать в суд, там прекрасно разводят кур. А если кто-то начинает права качать, то обращаются. Естественно, суд идёт по закону. Нужно дружить с соседями, но и не устраивать птицеферму", отметил Туманов в беседе с "Газета.ru".

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Ранее сообщалось, что Верховный суд запретил разводить сельскохозяйственную живность на садовых участках. Тех, чьи курочки гуляют там, где должны расти яблони, ждут административное дело и штраф.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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