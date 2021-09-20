Байден оправдался за оскорбительное высказывание о Путине, но вышло неубедительно

Президент США Джо Байден попытался оправдаться за скандальное мартовское интервью американским СМИ, в котором позволил себе оскорбительное высказывание в адрес главы российского государства Владимира Путина.

Как говорится в новой книге американского репортёра Боба Вудворда "Угроза", изначально беседа с журналистом велась на совершенно другую тему. Однако в один момент интервьюер задал провокационный вопрос, который нельзя было оставлять без ответа, пишет ABC News.

"Мне задали вопрос. Я ответил. Это было интервью совсем на другую тему", — цитируют американского президента авторы книги.