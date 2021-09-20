Байден оправдался за оскорбительное высказывание о Путине, но вышло неубедительно
Американский журналист Боб Вудворд побеседовал с президентом США о том скандальном инциденте при подготовке своей книги "Угроза".
Фото © ТАСС / AP / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден попытался оправдаться за скандальное мартовское интервью американским СМИ, в котором позволил себе оскорбительное высказывание в адрес главы российского государства Владимира Путина.
Как говорится в новой книге американского репортёра Боба Вудворда "Угроза", изначально беседа с журналистом велась на совершенно другую тему. Однако в один момент интервьюер задал провокационный вопрос, который нельзя было оставлять без ответа, пишет ABC News.
"Мне задали вопрос. Я ответил. Это было интервью совсем на другую тему", — цитируют американского президента авторы книги.
Напомним, президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Владимир Путин в ответ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. После этого главы государств созвонились, а в июне встретились на швейцарской вилле в Женеве.
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