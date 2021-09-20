Диетолог призвала отказаться от пяти продуктов, сокращающих жизнь

Продукты с высокой степенью переработки, такие как полуфабрикаты и магазинный хлеб, практически не содержат клетчатку и вредны для организма. Об этом рассказала порталу Eatthis Кэтрин Зерацки, доктор медицинских наук, диетолог из клиники Майо.

По словам врача, продукты с минимальной обработкой обычно содержат полезные вещества: витамины, минералы, фитонутриенты и клетчатку. Другое дело — ультраобработанная пища. Они зачастую содержат больше калорий, чем питательных веществ, пояснила диетолог. Однако она отметила, что это лишь одна из привычек неправильного питания.

Также диетолог посоветовала не употреблять обработанные красное мясо и полуфабрикаты, продукты с добавленным сахаром, жареную пищу и алкогольные напитки. Она предупредила, что всё перечисленное может негативно повлиять на здоровье и продолжительность жизни.