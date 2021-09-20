Мать пермского стрелка рассказала на допросе, где сын взял деньги на покупку оружия
Винтовку молодой человек хранил в сейфе, ключ от которого был только у него самого.
Кадр из видео © LIFE
Студент, устроивший стрельбу в Пермском государственном университете, купил ружьё на собственные деньги, которые откладывал. Причём небольшую часть суммы парню дал отец. Об этом в ходе допроса рассказала мать 18-летнего Тимура, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
Молодой человек хранил оружие в сейфе, доступ к которому был только у него самого. Других вещей, которые вызывали бы хоть какое-то подозрение, по словам матери, в доме не хранилось.
Из оказавшейся в распоряжении Лайфа характеристики Тимура, которую ему дали в начальной школе, следует, что парень не любил быть в центре внимания и неохотно принимал участие в общественной жизни класса. Он также не состоял на учёте в органах ПДН и никогда не пропускал занятия без уважительной причины, поддерживая дружеские отношения с окружающими.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла сегодня утром. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл в здание около 11 часов по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. По уточнённым данным Минздрава РФ, в результате нападения погибло шесть человек. Стрелка обезвредил прибывший на место сотрудник ДПС, который ранил нападавшего ответным огнём. Сейчас студент находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.
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