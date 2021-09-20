НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Меры соцподдержки к 2024 году получат 2,5 миллиона российских семей

В стране продолжат выстраивать целостную систему помощи семьям с детьми.

20 сентября, 15:22
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Реализация национального проекта "Демография" к 2024 году позволит охватить мерами социальной поддержки 2,5 миллиона российских семей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в режиме видеоконференции.

"Будут продолжены мероприятия по повышению благополучия семей посредством реализации национального проекта "Демография". К 2024 году меры соцподдержки будут получать 2,5 миллиона наших семей", — сказала она.

Голикова добавила, что в соответствии с поручением президента, будет продолжено создание целостной системы мер поддержки семей с детьми для того, чтобы свести к минимуму риск бедности таких семей.

С 1 октября вырастет размер льгот и появятся новые доплаты: Кто станет получать больше

С 1 октября вырастет размер льгот и появятся новые доплаты: Кто станет получать больше

Ранее президент России Владимир Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. Глава государства отметил, что эти меры нужно будет согласовать с будущим составом парламента.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Голикова назвала число прошедших углублённую диспансеризацию россиян

14 сентября, 13:04

С 1 октября вырастет размер льгот и появятся новые доплаты: Кто станет получать больше

вчера в 21:40

"Газпром" не стал увеличивать транзит газа через Украину в октябре

сегодня в 14:23

Мать пермского стрелка рассказала на допросе, где сын взял деньги на покупку оружия

сегодня в 15:27

"Локомотив" сыграл вничью с "Уралом" и упустил шанс выйти на первое место в РПЛ

сегодня в 15:27

Новости партнеров

Layer 1