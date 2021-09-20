Меры соцподдержки к 2024 году получат 2,5 миллиона российских семей
В стране продолжат выстраивать целостную систему помощи семьям с детьми.
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Реализация национального проекта "Демография" к 2024 году позволит охватить мерами социальной поддержки 2,5 миллиона российских семей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в режиме видеоконференции.
"Будут продолжены мероприятия по повышению благополучия семей посредством реализации национального проекта "Демография". К 2024 году меры соцподдержки будут получать 2,5 миллиона наших семей", — сказала она.
Голикова добавила, что в соответствии с поручением президента, будет продолжено создание целостной системы мер поддержки семей с детьми для того, чтобы свести к минимуму риск бедности таких семей.
Ранее президент России Владимир Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. Глава государства отметил, что эти меры нужно будет согласовать с будущим составом парламента.
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