Меры соцподдержки к 2024 году получат 2,5 миллиона российских семей

Реализация национального проекта "Демография" к 2024 году позволит охватить мерами социальной поддержки 2,5 миллиона российских семей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в режиме видеоконференции.

"Будут продолжены мероприятия по повышению благополучия семей посредством реализации национального проекта "Демография". К 2024 году меры соцподдержки будут получать 2,5 миллиона наших семей", — сказала она.

Голикова добавила, что в соответствии с поручением президента, будет продолжено создание целостной системы мер поддержки семей с детьми для того, чтобы свести к минимуму риск бедности таких семей.