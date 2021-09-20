С 1 октября вырастет размер льгот и появятся новые доплаты: Кто станет получать больше В следующем месяце изменится порядок получения ряда льгот, а также появятся новые меры соцподдержки. Кому сделают разовые выплаты, а кому повысят ежемесячные? 19 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

В пятницу Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда. Она составит 50 тыс. рублей. Выплата приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни. Ее получат люди, награждённые медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

В документе отмечается, что правительство должно обеспечить финансирование расходов на эти выплаты, а также определить порядок и условия их проведения. Указ вступает в силу со дня подписания. Соответственно уже в ближайшее время будет известно, в какое время и каким образом перечислят деньги.

Кроме того, целый ряд новшеств ждёт пенсионеров, льготников и получателей пособий уже с 1 октября. Например, в некоторых регионах будут проиндексированы социальные выплаты.

— Возьмём, к примеру, Белгородскую область. Там повышается размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан. С 1 октября ветераны труда будут получать ЕДВ в размере 1082 рубля, труженики тыла — 1244 рубля. Плюс для них повышается региональный набор социальных услуг до 603 рублей. Также 1244 рубля будут получать и реабилитированные, а люди, пострадавшие от политических репрессий, — 1082 рубля. Для реабилитированных и репрессированных также повышается региональный набор социальных услуг до 638 рублей. Также повышаются детские пособия, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

По её словам, в том же регионе делают социальные выплаты вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска. Правда, при условии, что они не вступили в повторный брак, а их среднемесячный доход ниже среднего по региону. Размер пособия с 1 октября вырастет и составит 1672 рубля.

Кроме того, дети войны будут получать 902 рубля в качестве ЕДВ. Увеличивается и региональный материнский капитал на третьего ребёнка — с 68 460 рублей до 82 152 рублей. Конечно, меры поддержки сильно зависят от места жительства получателя. Прибавки будут не везде. Тем не менее индексация на местном уровне пройдёт и в других регионах.

При этом есть индексация и на федеральном уровне. Она касается прибавки к окладам военных, которая составит 3,7%. Следом за окладами вырастут и военные пенсии.

К тому же до 1 октября людям, имеющим право на набор социальных услуг (НСУ), нужно определиться, в какой форме они будут его получать — в натуральном виде или деньгами. Если они решили изменить способ получения, то необходимо обратиться с соответствующим заявлением в ПФР.

В набор социальных услуг входит обеспечение необходимыми лекарствами, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; предоставление при наличии медицинских показаний путёвки на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

— Стоит обратить внимание, что не все пенсионеры могут подать такое заявление, а именно те, у которых есть право на набор социальных услуг. По закону НСУ предоставляется инвалидам, детям-инвалидам, ветеранам боевых действий, людям с определёнными наградами, членам семей погибших инвалидов войны, — пояснила Оксана Красовская.

Льготники после отказа от НСУ в натуральной форме будут получать больше с 1 января 2022 года. Отказаться можно полностью от набора или конкретно от какой-то одной услуги. К примеру, если льготнику необходимы лекарства, а санаторий и проезд ему не нужны, то он может отказаться от санатория и проезда.

Сейчас стоимость набора социальных услуг составляет 1211,66 рубля. Из них 933,25 рубля идёт на лекарства, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов; 144,37 рубля — на санаторно-курортное лечение; 134,04 рубля — на проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

— Также по закону человек, имеющий право на НСУ, может возобновить получение услуг в натуральной форме. Заявление о возобновлении предоставления набора целиком или частично тоже подаётся до 1 октября текущего года. Смена формы получения льготы произойдёт с 1 января, — добавила Оксана Красовская.

Кроме того, с 1 октября завершится перевод выплат детских пособий на карту "Мир". Многие получатели уже оформили её. Большую часть выплат перевели на "Мир" ещё с 1 июля. На карты других платёжных систем большинство пособий уже не поступает. С 1 октября этого года список пополнится пособиями на детей из малообеспеченных семей.

— Это ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка, которые получают семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Они предусмотрены 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". Также сюда будет относиться пособие по беременности и родам, а также выплаты женщинам, вставшим на учёт в женскую консультацию в первом триместре беременности, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Юрист уточнила, что переход на карту "Мир" ещё не означает, что без неё нельзя получить выплаты. Это можно сделать и другими способами. Деньги могут переводить на банковский счёт, который не привязан ни к какой карте. В этом случае деньги можно получить наличными в кассе банка. Также их могут перечислить почтовым переводом.

— Сроки выплат, которые перечисляются не на карту "Мир", а другим способом, не должны быть увеличены. Но всё же лучше оформить карту и сообщить её реквизиты в ту инстанцию, откуда приходят выплаты, — добавила Светлана Петрикова.

Авторы Нина Важдаева