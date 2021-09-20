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Путин и Токаев обменялись соболезнованиями в связи со стрельбой в Перми и Алма-Ате

В Казахстане мужчина напал на судебных исполнителей и полицейских, погибло пять человек.

20 сентября, 15:53
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64683/photos/65036" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора попросил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева передать слова сочувствия семьям погибших в результате стрельбы в городе Алма-Ате. В свою очередь президент Казахстана выразил соболезнования в связи с трагедией в пермском вузе.

"Касым-Жомарт Токаев высказал соболезнования в связи с трагедией в Перми", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Камеры сняли момент, как силовики ответным огнём ранили пермского стрелка

Камеры сняли момент, как силовики ответным огнём ранили пермского стрелка

Напомним, сегодня житель Казахстана застрелил пять человек, приехавших его выселять по решению суда. В результате на место был вызван спецназ, который обезвредил стрелка и помог его задержать.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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