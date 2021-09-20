Путин и Токаев обменялись соболезнованиями в связи со стрельбой в Перми и Алма-Ате

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора попросил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева передать слова сочувствия семьям погибших в результате стрельбы в городе Алма-Ате. В свою очередь президент Казахстана выразил соболезнования в связи с трагедией в пермском вузе.

"Касым-Жомарт Токаев высказал соболезнования в связи с трагедией в Перми", — сообщили в пресс-службе Кремля.