На Украине по делу о госизмене задержали "замдиректора аэропорта Симферополь"

Служба безопасности Украины сообщила об аресте мужчины, по версии следствия занимавшего пост замдиректора аэропорта Симферополь и участвовавшего в его "захвате" в период воссоединения Крыма с РФ в 2014 году.

"Контрразведчики СБУ задержали в Херсонской области так называемого заместителя директора захваченного РФ международного аэропорта Симферополь", — говорится в сообщении ведомства.

Мужчине инкриминируется совершение преступлений по статьям "Государственная измена" и "Участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований". По версии СБУ, в 2014 году он участвовал в так называемом захвате аэропорта и регионального подразделения "Крымаэрорух". Он отправлен под стражу.