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На Украине по делу о госизмене задержали "замдиректора аэропорта Симферополь"

Подозреваемому также вменяется "участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований".

20 сентября, 15:47
<p>Фото © <a href="https://ssu.gov.ua/novyny/kontrrozvidka-sbu-zatrymala-zradnyka-yakyi-dopomih-rf-zakhopyty-povitrianyi-prostir-pry-aneksii-krymu-u-2014-rotsi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Служба безопасности Украины</a></p>

Фото © Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины сообщила об аресте мужчины, по версии следствия занимавшего пост замдиректора аэропорта Симферополь и участвовавшего в его "захвате" в период воссоединения Крыма с РФ в 2014 году.

"Контрразведчики СБУ задержали в Херсонской области так называемого заместителя директора захваченного РФ международного аэропорта Симферополь",говорится в сообщении ведомства.

Мужчине инкриминируется совершение преступлений по статьям "Государственная измена" и "Участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований". По версии СБУ, в 2014 году он участвовал в так называемом захвате аэропорта и регионального подразделения "Крымаэрорух". Он отправлен под стражу.

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Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что экс-президенту Виктору Януковичу предъявлено обвинение по статье "Государственная измена" из-за подписанных в 2010 году Харьковских соглашений с Россией, однако защита политика опровергла это.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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