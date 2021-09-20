На Украине по делу о госизмене задержали "замдиректора аэропорта Симферополь"
Подозреваемому также вменяется "участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований".
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Служба безопасности Украины сообщила об аресте мужчины, по версии следствия занимавшего пост замдиректора аэропорта Симферополь и участвовавшего в его "захвате" в период воссоединения Крыма с РФ в 2014 году.
"Контрразведчики СБУ задержали в Херсонской области так называемого заместителя директора захваченного РФ международного аэропорта Симферополь", — говорится в сообщении ведомства.
Мужчине инкриминируется совершение преступлений по статьям "Государственная измена" и "Участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований". По версии СБУ, в 2014 году он участвовал в так называемом захвате аэропорта и регионального подразделения "Крымаэрорух". Он отправлен под стражу.
Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что экс-президенту Виктору Януковичу предъявлено обвинение по статье "Государственная измена" из-за подписанных в 2010 году Харьковских соглашений с Россией, однако защита политика опровергла это.
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