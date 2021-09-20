Лукашенко выразил соболезнования Путину из-за гибели людей при стрельбе в Перми
Он назвал произошедшее страшной трагедией и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Фото © Официальный сайт президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину из-за трагических событий в Пермском государственном национальном исследовательском университете, где в результате стрельбы погибли люди.
"С глубокой болью и скорбью восприняли в Белоруссии весть о страшной трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете, повлёкшей гибель и ранение невинных людей", — говорится в сообщении белорусского лидера.
Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако всё же жертв избежать не удалось. По данным Лайфа, погибло девять человек, Минздрав РФ же говорит о шести. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен.
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