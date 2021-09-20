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Лукашенко выразил соболезнования Путину из-за гибели людей при стрельбе в Перми

Он назвал произошедшее страшной трагедией и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

20 сентября, 16:01
<p>Фото © Официальный <a href="https://president.gov.by/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> президента Республики Беларусь</p>

Фото © Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину из-за трагических событий в Пермском государственном национальном исследовательском университете, где в результате стрельбы погибли люди.

"С глубокой болью и скорбью восприняли в Белоруссии весть о страшной трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете, повлёкшей гибель и ранение невинных людей", — говорится в сообщении белорусского лидера.

Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В вузах Петербурга и Ленобласти усилят меры безопасности после стрельбы в Перми

В вузах Петербурга и Ленобласти усилят меры безопасности после стрельбы в Перми

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако всё же жертв избежать не удалось. По данным Лайфа, погибло девять человек, Минздрав РФ же говорит о шести. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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