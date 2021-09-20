Лукашенко выразил соболезнования Путину из-за гибели людей при стрельбе в Перми

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину из-за трагических событий в Пермском государственном национальном исследовательском университете, где в результате стрельбы погибли люди.

"С глубокой болью и скорбью восприняли в Белоруссии весть о страшной трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете, повлёкшей гибель и ранение невинных людей", — говорится в сообщении белорусского лидера.