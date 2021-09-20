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Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

Он подчеркнул, что исход избирательного процесса имеет важное значение для укрепления стабильности в стране.

20 сентября, 16:04
<p>Фото © ТАСС / ЕРА / YONHAP / Мельников Валерий</p>

Фото © ТАСС / ЕРА / YONHAP / Мельников Валерий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"Токаев поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в ГД Федерального собрания VIII созыва. Исход выборов, считает президент Казахстана, имеет важное значение для укрепления внутриполитической стабильности в России", — говорится в сообщении.

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К настоящему моменту по результатам обработки протоколов абсолютное лидерство принадлежит "Единой России", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в Госдуме. Результаты партии на выборах положительно оценил президент России Владимир Путин, поблагодарив россиян за активное участие в избирательном процессе.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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