Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму
Он подчеркнул, что исход избирательного процесса имеет важное значение для укрепления стабильности в стране.
Фото © ТАСС / ЕРА / YONHAP / Мельников Валерий
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
"Токаев поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в ГД Федерального собрания VIII созыва. Исход выборов, считает президент Казахстана, имеет важное значение для укрепления внутриполитической стабильности в России", — говорится в сообщении.
К настоящему моменту по результатам обработки протоколов абсолютное лидерство принадлежит "Единой России", которая уже сохранила за собой конституционное большинство в Госдуме. Результаты партии на выборах положительно оценил президент России Владимир Путин, поблагодарив россиян за активное участие в избирательном процессе.
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