Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"Токаев поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в ГД Федерального собрания VIII созыва. Исход выборов, считает президент Казахстана, имеет важное значение для укрепления внутриполитической стабильности в России", — говорится в сообщении.