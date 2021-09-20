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Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский заявил о нападении "братков"

Он рассказал, что пятеро злоумышленников позвали его на разговор, представившись журналистами.

20 сентября, 16:35
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

В Санкт-Петербурге неизвестные напали на депутата законодательного собрания и зампредседателя партии "Яблоко" Бориса Лазаревича Вишневского. Он рассказал, что инцидент произошёл утром на выходе из здания администрации Центрального района.

Вишневский уточнил, что напавших было пятеро. "Братки" спортивного телосложения позвали его на разговор, представившись журналистами, и, по его словам, отобрали копии жалоб на нарушения в ходе голосования.

"Напали на выходе из здания администрации Центрального района", — сказал Вишневский в беседе с РБК.

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Напомним, Центризбирком огласил предварительные итоги выборов в Государственную думу РФ после обработки 99,84% протоколов УИК. "Единая Россия" лидирует с 49,83% голосов, КПРФ идёт на втором месте с 18,94%, ЛДПР — на третьем с 7,52%. Также в нижнюю палату парламента проходят "Справедливая Россия — За правду" (7,47%) и "Новые люди" (5,33%).

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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