Пермский стрелок не показался подозрительным сотрудникам оружейного магазина
Парень закупился боеприпасами во время охотничьего сезона и взял то их количество, которое не вызвало никаких вопросов.
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Сотрудники оружейного магазина, где закупался патронами 18-летний Тимур Б., устроивший стрельбу в пермском вузе, не сочли его потенциальным убийцей. По данным источников Лайфа, парень приобрёл боеприпасы во время охотничьего сезона и поэтому не вызвал подозрений у продавцов.
По нашим данным, стрелок купил 150 патронов — это стандартное количество. Но если бы он взял, к примеру, 500 штук, то продавцы должны были бы насторожиться: у магазина есть предписание от Росгвардии, обязывающее реагировать в случае приобретения большого количества патронов молодыми охотниками или просто молодыми людьми. Данное указание, по информации источников Лайфа, распространили после трагедии в Казани.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако всё же жертв избежать не удалось. По данным Лайфа, погибло девять человек, Минздрав РФ же говорит о шести. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали, он находится на ИВЛ.
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