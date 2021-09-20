Пермский стрелок не показался подозрительным сотрудникам оружейного магазина

Сотрудники оружейного магазина, где закупался патронами 18-летний Тимур Б., устроивший стрельбу в пермском вузе, не сочли его потенциальным убийцей. По данным источников Лайфа, парень приобрёл боеприпасы во время охотничьего сезона и поэтому не вызвал подозрений у продавцов.

По нашим данным, стрелок купил 150 патронов — это стандартное количество. Но если бы он взял, к примеру, 500 штук, то продавцы должны были бы насторожиться: у магазина есть предписание от Росгвардии, обязывающее реагировать в случае приобретения большого количества патронов молодыми охотниками или просто молодыми людьми. Данное указание, по информации источников Лайфа, распространили после трагедии в Казани.